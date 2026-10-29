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League Cup

League Cup : Everton rejoint Fleetwood, tombeur d’Arsenal

Par Josué Cassé
1 min.
Barry @Maxppp
Everton 3-1 Newcastle

Everton a validé son billet pour les quarts de finale de la Coupe de la Ligue anglaise en dominant Newcastle (3-1), ce jeudi soir. Portés par James Garner, Hayden Hackney et Thierno Barry, les Toffees ont fait parler leur efficacité pour prendre le dessus sur les Magpies. Une victoire convaincante qui leur ouvre les portes d’un rendez-vous inattendu face à Fleetwood Town, petit poucet de quatrième division devenu le héros de la compétition.

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Pour rappel, Fleetwood a déjà fait trembler l’Angleterre en éliminant Arsenal aux tirs au but (5-3), après un match nul (1-1). Dans cette League Cup où les rêves des modestes peuvent faire vaciller les géants, le club du Lancashire s’apprête à accueillir Everton avec l’espoir de prolonger son conte de fées.

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