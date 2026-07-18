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Santos : Neymar est déjà de retour !

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Neymar en pleurs, encore @Maxppp

Cette Coupe du Monde a viré au cauchemar pour Neymar. Attendu pour un come-back héroïque, il s’est blessé d’entrée et a dû rater les deux premiers matchs de poules. Après quelques entrées anecdotiques, il s’est illustré en huitièmes de finale avec un but tardif contre la Norvège qui n’a pas suffi à sauver le Brésil d’une élimination précoce et traumatisante.

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Mais la page se tourne déjà, et le voilà de retour aux affaires. C’est ce que montrent ce samedi les images publiées par Santos sur les réseaux sociaux avec un Neymar qui est bien présent au centre d’entraînement pour entamer sa reprise. Crampons aux pieds, il se prépare individuellement sous l’œil du staff, marquant la première étape concrète de sa reconstruction après une Coupe du Monde à oublier.

Pub. le - MAJ le
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