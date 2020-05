Coronavirus : la crise fait baisser la valeur de Kylian Mbappé et Neymar

La crise liée à la pandémie de coronavirus aura un véritable impact sur le football, plus particulièrement sur le mercato. Les économistes étaient nombreux à assurer que les transferts aux montants à neuf chiffres seraient de plus en plus rares. Et une étude réalisée par le cabinet KPMG va dans ce sens. Celle-ci, relayée par le quotidien belge La Dernière Heure, présente les estimations de la baisse de la valeur des joueurs dans les grands championnats européens.

Les stars du PSG ne sont pas épargnées. Kylian Mbappé et Neymar ont vu leur valeur marchande considérablement baisser. Une réduction estimée respectivement à 21,5% et 21,7%. Cela est dû à l'arrêt de la saison de la Ligue 1 alors qu'en cas de reprise du football français, leur valeur aurait baissé de 13%. D'après les estimations de l'étude, Kylian Mbappé vaudrait désormais entre 177 M€ et 188 M€ au lieu de 225 M€. Celui qui a été transféré au PSG pour 222 M€ en 2017 voit lui sa valeur se situer entre 137 M€ et 149 M€ au lieu de 175 M€. Des prix qui restent tout de même très élevés. En raison de la crise, le PSG pourrait être amené à conserver ces deux éléments offensifs cet été, les clubs n'ayant pas les liquidités suffisantes dans ces deux dossiers.