💔 Leonardo Balerdi 🇦🇷 rend hommage à Jean-Louis Gasset 🙏 :

Il y a à peine deux mois, Leonardo Balerdi adressait un message d’amitié à Jean-Louis Gasset, en direct sur Ligue 1+. « J’aimerais le revoir, j’ai une bonne relation avec lui », exprimait l’Argentin après une victoire de l’OM face au Havre (6-2), commentée par Jean-Louis Gasset en personne. Le défenseur argentin a donc forcément été touché en apprenant la disparition de son ancien entraîneur aujourd’hui.

« Très douloureux de recevoir cette nouvelle. Un grand entraîneur s’en va, mais surtout une grande personne, au cœur immense, qui avait toujours les mots justes. Toutes mes pensées vont à sa famille, repose en paix », a écrit le défenseur argentin sur ses réseaux sociaux.