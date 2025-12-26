Menu Rechercher
Leonardo Balerdi rend hommage à Jean-Louis Gasset

Par Jordan Pardon
1 min.
GASSET @Maxppp

Il y a à peine deux mois, Leonardo Balerdi adressait un message d’amitié à Jean-Louis Gasset, en direct sur Ligue 1+. « J’aimerais le revoir, j’ai une bonne relation avec lui », exprimait l’Argentin après une victoire de l’OM face au Havre (6-2), commentée par Jean-Louis Gasset en personne. Le défenseur argentin a donc forcément été touché en apprenant la disparition de son ancien entraîneur aujourd’hui.

💔 Leonardo Balerdi 🇦🇷 rend hommage à Jean-Louis Gasset 🙏 :

« Très douloureux de recevoir cette nouvelle. Un grand entraîneur s’en va, mais surtout une grande personne, au cœur immense, qui avait toujours les mots justes

Toutes mes pensées vont à sa famille, repose en paix 🕊️»
« 𝗘𝗠𝗕𝗥𝗔𝗦𝗦𝗘𝗭-𝗟𝗘. »

Cet échange entre Jean-Louis Gasset 🇫🇷 et Leonardo Balerdi 🇦🇷 il y a quelques semaines. 💔😪

🎥 @ligue1plus

« Très douloureux de recevoir cette nouvelle. Un grand entraîneur s’en va, mais surtout une grande personne, au cœur immense, qui avait toujours les mots justes. Toutes mes pensées vont à sa famille, repose en paix », a écrit le défenseur argentin sur ses réseaux sociaux.

Ligue 1
Marseille
Jean-Louis Gasset
Leonardo Balerdi

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Marseille Logo Marseille
Jean-Louis Gasset Jean-Louis Gasset
Leonardo Balerdi Leonardo Balerdi
