OM : Beye juge les propos de Medina

Facundo Medina a frappé fort il y a deux jours, en livrant son sentiment sur la situation marseillaise dans une interview coup de poing accordée à RMC. Il a clairement accusé ses coéquipiers de ne pas se donner assez sous la tunique marseillaise. Mais ce constat est-il partagé par son entraîneur Habib Beye ? Ce dernier a été questionné sur le sujet.

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« Il est entier et pleinement impliqué dans le projet. Il est irréprochable dans ce qu’il donne au quotidien. C’est la réalité de Facundo. Dimanche, il sera à 200 % avec l’équipe. C’est son sentiment personnel et il faut respecter cela. Non il n’a pas été dur, mais il a dit que c’était difficile à vivre car il ne pouvait pas aider l’équipe à Lorient. Quand vous avez Facundo tous les jours à l’entrainement, il fixe le standard. Son investissement n’est pas à remettre en question. Il garantit l’équilibre et l’intensité dont le club a besoin », a répondu Habib Beye, visiblement heureux de pouvoir compter sur Medina pour affronter Nice dimanche soir.