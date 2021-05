Premier League : John Terry veut entraîner Chelsea

Depuis sa retraite, John Terry n’a pas vraiment quitté les terrains. L’ancien défenseur emblématique de Chelsea s’est vite reconverti en tant qu’entraîneur et n’a pas brûlé les étapes. L’actuel coach adjoint de Dean Smith à Aston Villa, John Terry (40 ans) acquiert de l’expérience et a déjà refusé quelques offres alléchantes pour un poste de numéro un.

Dans un entretien accordé au Times, l’ex-international anglais (78 sélections) a évoqué son objectif final : entraîner Chelsea. « Mon ambition est très, très claire. Il y a un objectif pour moi et c'est de diriger Chelsea. Mon équipe sera gagnante - espérons-le - très honnête, très organisée, très bien entraînée, très bien préparée. Je regarde Lamps [Frank Lampard] et Stevie [Gerrard] et le succès qu'ils ont eu. Lamps dès sa première saison à Chelsea, et ce que Stevie a fait aux Rangers, c’est incroyable. Je n'étais probablement pas prêt à devenir entraîneur à l'époque. Je le suis maintenant. Mais je ne vais pas me jeter dans n'importe quoi. J'ai refusé deux emplois depuis que je suis ici. Des clubs de taille décente. Mais il faudra quelque chose de spécial pour que je parte d'ici. Il me reste une année à Villa. Je suis dans une position privilégiée, car je ne suis pas pressé. Je veux être un numéro 1, mais j'y arriverai un jour ou l’autre. »