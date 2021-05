La presse européenne rend hommage au Chelsea de Thomas Tuchel, la Juventus prépare une grande révolution

La suite après cette publicité

Chelsea sur le toit de l'Europe

La victoire de Chelsea en finale de la Ligue des Champions fait les gros titres, aujourd'hui. «Kai et puissant» titre ce matin le Daily Mail en une de son édition du jour. Les Blues se sont imposés (0-1) face à Manchester City grâce à une réalisation signée Kai Havertz. Une performance saluée à travers l'Europe et notamment en France où L'Équipe met en avant un autre hommes fort de cette soirée, N'Golo Kanté. Élu homme du match à l'issue de cette finale, l'ancien Caennais a livré une nouvelle masterclass dans l'entrejeu. De bonne augure, à quelques semaines de l'Euro. La victoire des hommes de Tuchel qui fait également la une en Espagne où AS évoque un bourreau devenu champion. Tombeurs du Real Madrid au tour précédent, Chelsea a glané, hier, la deuxième Ligue des Champions de son histoire. De quoi également faire la une du quotidien portugais A Bola qui souligne une célébration anglaise, hier. Pour rappel la finale s'est déroulée à l'Estadio do Dragão de Porto, devant près de 16 000 fans qui avaient fait le déplacement pour l'occasion.

Guardiola et Manchester City devront encore attendre

Si une partie du pays de Sa Majesté jubile, l'autre se réveille déçue, ce matin. «Rêves brisés» titre le Manchester Evening News en une de son édition du jour. Qualifiés pour la première finale de Ligue des Champions de son histoire, Manchester City n'a pas trouvé les clés face à un Chelsea extrêmement bien organisé. Un échec notamment pour Sergio Agüero qui va quitter le club cet été et qui rêvait de décrocher le graal avec City. Une ambition partagée avec Pep Guardiola qui s'incline si près du but. «Elle lui résiste encore» titre d'ailleurs SPORT en une de son édition du jour. Les champions Cityzens salués néanmoins dans leurs pays respectifs à l'image de La Dernière Heure qui titre : «Chelsea brise le rêve de Kevin De Bruyne». Le Belge qui a du abandonner ses coéquipiers après un choc violent avec Antonio Rüdiger. Enfin, le quotidien algérien Compétition titre lui : «C'est raté pour Mahrez». Étincelant lors du tour précédent face au Paris Saint-Germain, l'ancien Havrais n'a pas pesé lors de la rencontre et a eu beaucoup de mal à faire des différences.

Le grand ménage se précise à Turin

Enfin, on termine notre tour de la presse sportive européenne en Italie où la Juventus semble bien partie pour lancer un grande révolution cet été. «Réunion Nedved-Raiola» titre d'ailleurs Tuttosport en une de son édition du jour. Alors que le retour d'Allegri a été annoncé par la Vieille Dame, le mercato Turinois serait désormais en train de s'activer petit à petit. À commencer par les dossier Donnarumma et Paul Pogba. Le premier qui a fait ses adieux au Milan pourrait rapidement atterrir dans le Piémont, alors qu'il ne resterait que quelques détails à régler. En revanche pour le second, la Juve va devoir se montrer convaincante alors que Manchester United semble déterminé à conserver son champion du Monde quel qu'en soit le prix. Une réunion où les cas Bernardeschi et Romagnoli auraient été évoqués, au même titre que ceux du Néerlandais Donyell Malen, de Rodrigo de Paul et de Moïse Kean. L'été s'annonce bouillant du côté de Turin.