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Ligue des Champions

L’incroyable confession d’Alex Ferguson à Nasser al-Khelaïfi

Par Aurélien Macedo
@Maxppp
PSG 5-4 Bayern Munich

Ce mardi, la Ligue des Champions nous a offert un sacré choc avec la victoire 5-4 du Paris Saint-Germain contre le Bayern Munich. Une sacrée ode au football qui a impressionné à travers l’Europe, mais aussi dans les tribunes du Parc des Princes.

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D’après Le Parisien, Sir Alex Ferguson (84 ans), l’emblématique entraîneur de Manchester United était présent pour la rencontre. Il aurait confié au président du Paris Saint-Germain, Nasser al-Khelaïfi, "qu’il n’a jamais vu un aussi beau match".

Pub. le - MAJ le
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