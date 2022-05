Süper Lig : auteur d'un quintuplé fou, Mario Balotelli cartonne en Turquie

La suite après cette publicité

Après une expérience du côté de Monza où il n'a pas pu aider le club lombard à monter en Serie A, Mario Balotelli (31 ans) a fait le choix de la Turquie en rejoignant l'ambitieux promu d'Adana Demirspor. Au sein d'une équipe qui a fait venir durant l'été Simon Deli (Bruges), Jonas Svensson (AZ Alkmaar), Benjamin Stambouli (Schalke 04) ou encore Younés Belhanda (libre), Mario Balotelli n'avait pas fait qu'un choix financier puisque le projet était de jouer les premiers rôles en Turquie sous la houlette de Vincenzo Montella.

Une belle régularité et le retour en sélection

Défrayant la chronique à ses débuts, tout en affichant un niveau de performance constant, il payait néanmoins l'arrivée tardive de son coach et de nombreuses recrues. Irréprochable sportivement, il a ainsi conclu la saison avec 19 buts et 6 offrandes en 33 matches, son meilleur exercice depuis 2017/2018 alors qu'il portait le maillot de l'OGC Nice sous les ordres de Lucien Favre. Cela correspond aussi à ses derniers pas en sélection italienne. Contre la Pologne, le 7 septembre 2018 (1-1), Mario Balotelli avait disputé sa 36e et pour le moment dernière rencontre avec la Nazionale (14 buts) mais cela tend à changer.

Déjà en janvier dernier, Roberto Mancini ouvrait doucement la porte à un retour de l'ancien de Palerme : «la porte de l'équipe nationale est toujours ouverte à tout le monde. Il a toujours été bon au niveau technique, nous devons voir comment il est physiquement. Nous l'avons perdu de vue pendant un moment et le voir vivre pendant quelques jours peut être beaucoup plus utile.» Appelé du 26 au 28 janvier dernier lors d'un stage à Coverciano, il a doucement pris le chemin d'un retour en sélection à 31 ans.

Mario Balotelli est en pleine forme

Si la prochaine liste de Roberto Mancini pourrait concerner Mario Balotelli, l'opinion publique reste toujours assez circonspect autour de l'ancien Marseillais à l'image de la légende du football italien Arrigo Sacchi sur Rai Sport : «j'ai toujours regardé la fiabilité des gens. Je n'avais pas convoqué Berti au départ, puis je l'ai rappelé et il m'a dit qu'il serait le premier à arriver à l'entraînement et aussi le dernier à partir. Et c'était ainsi. Si Balotelli avait dit ce que Berti a dit, je l'aurais probablement rappelé aussi.» Cette question de la fiabilité revient toujours quand on parle de Mario Balotelli et rien de mieux que son mentor et ancien coach à Manchester City, Roberto Mancini pour juger de sa motivation.

🇮🇹😅 Mario Balotelli scored five in Adana Demirspor's final game of the season.



He was taking the p*ss a bit with this one...pic.twitter.com/6ZmIFuEKFV — The Sportsman (@TheSportsman) May 22, 2022

S'il va devoir se questionner sur ce facteur, il peut en revanche compter sur un Mario Balotelli en pleine forme. Hier contre Göztepe, il a inscrit un quintuplé lors de la victoire 7-0 d'Adana Demirspor. Une performance XXL pour l'Italien qui a marqué suite à un bel appel en profondeur, puis d'un coup de casque, d'une jolie frappe du gauche et d'une frappe un peu plus chanceuse avant d'inscrire un but fou. Avec six passements de jambes qui ont rappelé la scène Mancini - Anthony Réveillère, il a conclu d'un joli coup du foulard sa belle prestation.

Fidèle à lui même, il s'est fendu d'une note d'humour après la rencontre : «pour la première fois de ma carrière, j'ai marqué 5 buts dans un match. S'ils me l'avaient dit à l'avance, j'aurais marqué le sixième. J'ai essayé d'être le meilleur buteur (il termine à deux buts d'Umut Bozok ndlr), mais ce n'était pas facile de marquer autant de buts aujourd'hui.» Encore sous contrat pour deux ans jusqu'en juin 2024, il a aussi été évasif sur son avenir. Terminant fort l'exercice, Mario Balotelli a envoyé un beau message à son sélectionneur et aux clubs qui pourraient être intéressés par ses services.