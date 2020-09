Incident Neymar-Alvaro : le PSG et l'OM ont de nouvelles preuves...

Voici maintenant une dizaine de jours, l'Olympique de Marseille s'imposait à Paris dans un Classique qui a été extrêmement chaud (0-1). En effet, en toute fin de rencontre, une bagarre a éclaté et cinq joueurs ont récolté un carton rouge (Kurzawa, Neymar, Paredes, Benedetto et Amavi). La commission de discipline a déjà rendu son verdict et Kurzawa a été sanctionné lourdement puisqu'il a écopé de six matches de suspension.

Mais les deux clubs ont joué les prolongations. Dans la nuit qui a suivi, Neymar, qui s'était déjà manifesté sur le terrain, a accusé Alvaro Gonzalez d'avoir proféré des injures racistes à son encontre. La commission de discipline de la Ligue de football professionnel a ouvert une instruction à ce sujet. Ce mercredi, l'instance entendra Angel Di Maria, accusé d'avoir craché sur ou en direction d'Alvaro Gonzalez.

L'OM aurait les images

Mais nouveau rebondissement ce mardi matin ! Neymar est maintenant accusé, en plus d'avoir tenu des propos supposés homophobes, d'avoir proféré des injures à caractères racistes à l'endroit du Japonais de l'OM, Hiroki Sakai. Une source proche du club olympien, souhaitant rester anonyme, a confirmé à l'AFP, relayée par la Nouvelle République, que l'Olympique de Marseille disposait des images prouvant les insultes susmentionnées.

Du côté du Paris SG, on a transmis un dossier à la LFP mettant en exergue l'attitude des joueurs. Une source proche de l'écurie de la capitale explique par ailleurs que les rumeurs concernant les injures de Neymar à Sakai seraient téléguidées par les dirigeants de la formation phocéenne. L'instructeur de la commission de discipline de la LFP a encore beaucoup de pain sur la planche, semble-t-il.