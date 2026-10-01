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Ligue 1

Les collèges de la L1 et de la L2 convoqués la semaine prochaine

Par Josué Cassé
1 min.
Ligue 1+ @Maxppp

Selon les dernières informations de L’Équipe, les collèges de Ligue 1 et de Ligue 2 seront réunis la semaine prochaine dans le cadre des discussions autour de la réforme de la gouvernance du football professionnel. Cette nouvelle étape intervient alors que la LFP, la FFF et les différents acteurs du football français cherchent à avancer sur une évolution du modèle actuel.

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Les échanges doivent notamment permettre aux représentants des clubs de faire entendre leurs positions sur la future organisation de la gouvernance. Ces réunions s’inscrivent dans la relance des discussions entre la FFF et la LFP, avec l’objectif de dégager des propositions communes à partir des travaux parlementaires récents.

Pub. le - MAJ le
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