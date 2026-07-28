RC Lens : accord trouvé à 48 M€ pour Mamadou Sangaré

La saison dernière, le Racing Club de Lens a été un étonnant dauphin du Paris Saint-Germain. Accrocheurs, les Artésiens ont notamment pu s’appuyer sur un des meilleurs joueurs de Ligue 1 avec Mamadou Sangaré. Arrivé sur la pointe de pieds du Rapid Vienne, le milieu malien de 24 ans n’avait coûté que 5 millions d’euros fixes et 3 millions d’euros de bonus au club nordiste.

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Une somme très abordable quand on voit l’impact qu’il a eu dans les performances lensoises la saison dernière. Pour le moment resté dans l’Artois, Mamadou Sangaré se prédestine néanmoins vers un départ puisqu’il dispose d’une jolie cote en Angleterre. D’ailleurs, il a été préservé ce mardi contre Crystal Palace et Famalicao lors de la Como Cup en vue d’un potentiel transfert.

Un transfert record pour Brentford et Lens

Neuvième de Premier League la saison passée, Brentford est particulièrement séduit par son profil. Les Bees pourraient d’ailleurs battre leur record de transfert, un an après l’arrivée de Dango Ouattara pour 42,8 millions d’euros en provenance de Bournemouth. L’équipe coachée par Keith Andrews a formulé une proposition record de 48 millions d’euros avec un pourcentage à la revente plus divers bonus.

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🚨 🔴🟡 #RCLens |



❗️ Accord de principe trouvé ce soir entre le RC Lens et Brentford pour Mamadou Sangaré



💰 Les deux clubs se sont entendus sur un transfert estimé à 48 M€ + bonus + % à la revente



✈️ Sauf surenchère de dernière minute de Crystal Palace, le milieu 🇲🇱est… pic.twitter.com/du0tujGDWv — Sébastien Denis (@sebnonda) July 28, 2026

Selon nos informations, un accord a même été trouvé ce soir entre les deux clubs. Tout s’est accéléré aujourd’hui entre Lens et Brentford. Tout n’est pas cependant pas bouclé, car il manque encore certains détails. Cette somme ferait également de Mamadou Sangaré la plus grosse vente des Lensois, devant les 40 millions d’euros déboursés par le RB Leipzig pour Loïs Openda en 2023. Sauf surenchère de Crystal Palace, autre club intéressé, il devrait s’envoler pour Brentford dans les prochaines heures.