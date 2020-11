OM : André Villas-Boas et la honte de jouer en Ligue Europa

La suite après cette publicité

Avant même de jouer le match de Ligue des Champions face au FC Porto, André Villas-Boas avait interpellé les observateurs en déclarant qu’il n’était même pas certain de vouloir jouer la Ligue Europa pour tenter d’oublier le mauvais parcours de l’Olympique de Marseille en Europe. « Ça fait déjà trop mal la position où on est. Finir en Europa League, évidemment avec le parcours que l’OM a eu en 2018, ça peut être bien mais cette expérience européenne après la saison dernière, ça fait du mal. (…) Si on sort de ce cauchemar européen ça sera mieux. On pourrait aussi avoir une surprise en championnat car on aurait un manque de récupération dans un calendrier surchargé. »

Depuis, les Phocéens se sont inclinés pour la treizième fois consécutive en Ligue des Champions et affichent un niveau de jeu toujours inquiétant. Présent face aux médias ce vendredi après-midi, AVB a été sollicité pour s’expliquer suite à ses propos. L’occasion pour l’entraîneur portugais de confirmer que l’OM jouerait bien évidemment le jeu en Ligue Europa, mais que, selon lui, son club ne mérite pas d’avoir une deuxième chance européenne. Si l’OM parvient à doubler l’Olympiacos bien évidemment.

Pour AVB, l'OM ne mérite pas

« C’est bien que tu me poses la question. Ce que je veux dire c’est que, quand tu te qualifies en étant 3e avec autant de mauvaises prestations en ligue des Champions, ce n’est pas digne. Pour moi, c’est honteux. Le perdant vient rejoindre ceux qui se battent déjà (en Ligue Europa). La dernière fois qu’il y a eu une réunion d’entraîneurs à l’UEFA, j’ai exprimé ça. T’as perdu, tu sors. C’était mon avis », a-t-il indiqué en conférence de presse, avant de conclure.

« Avec de telles mauvaises performances, se qualifier… Ok, on va la jouer à fond pour notre image, mais on veut être performant en Ligue des Champions. Ce n’est pas comme un trophée pour lequel tu t’es qualifié. Quand c’est le cas, tu as le droit de jouer à fond. Vaut mieux sortir, et laisser les autres (qui jouent la compétition depuis le début) la jouer. C’est le prestige de l’OM de jouer cette compétition. C’est ce que je voulais dire, bien sûr que je veux pas finir avec zéro point. »