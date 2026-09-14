OM : l’ancienne cible Lucas Perri commence très mal son aventure en Italie

Lucas Perri aura décidément animé tout le mercato estival de l’OM. Alors que le club phocéen cherchait une solution au poste de gardien, l’ancien portier de l’Olympique Lyonnais avait rapidement attiré l’attention de Marseille. Mais dans ce dossier particulièrement mouvementé, le Torino avait pris une longueur d’avance et semblait avoir toutes les cartes en main. Le club italien avait trouvé un accord avec Leeds et le joueur dès la mi-juillet, avant de voir l’OM revenir dans la course au fil de l’été. Les Marseillais ont même tenté de doubler le Toro dans la dernière ligne droite, mais les contacts repris par les Turinois avec l’entourage du Brésilien avaient finalement permis au club italien de reprendre définitivement le dessus.

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Le feuilleton avait pourtant connu plusieurs rebondissements avant de se conclure. Alors toujours en rééducation après sa blessure au quadriceps, le gardien brésilien devait passer une visite médicale en Italie, étape qui avait justement suscité de nombreuses interrogations. Le Torino avait finalement renforcé son offre, avec une option d’achat portée à 14 millions d’euros et une quatrième année en option, avant de valider définitivement son arrivée. Le Brésilien a ainsi rejoint Turin le 29 août sous la forme d’un prêt avec option d’achat, après avoir quitté Leeds, où il avait disputé 20 rencontres toutes compétitions confondues la saison précédente. Pour l’OM, le dossier semblait refermé. Et avec le recul, Marseille pourrait finalement ne nourrir absolument aucun regret.

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Des débuts très difficiles pour Perri

Car les débuts de Perri au Torino sont pour le moins compliqués. Très attendu par le club italien, qui avait accepté de miser gros sur lui et de lui confier rapidement les clefs de sa cage malgré le jeune Diego Mascardi qui poussait en coulisses, le Brésilien a commencé son aventure par une énorme erreur lors de l’élimination en Coppa Italia face à Monza. Le but de Dany Mota était directement consécutif à une erreur du gardien dans les dernières secondes de la première période, alors que le Torino s’était déjà montré fébrile. Quelques jours plus tard, Perri a encore été fautif sur l’ouverture du score de la Fiorentina, même s’il s’est ensuite repris avec plusieurs arrêts importants et a contribué au succès du Toro au Franchi. Lui-même reconnaissait après la rencontre qu’il aurait pu mieux faire sur la frappe de Pellegrino. Puis est venue la Roma, ce lundi, pour un nouveau rendez-vous particulièrement attendu. Titulaire pour cette quatrième journée de Serie A, Perri a encore affiché des difficultés dans sa relance et sa gestion du ballon, dans une rencontre finalement remportée (0-2) par les Romains.

Et cette nouvelle prestation résonne forcément avec ses paroles prononcées à la veille du choc face à la Roma. Interrogé par DAZN, Perri se montrait alors particulièrement enthousiaste sur ses premières semaines dans le Piémont et insistait surtout sur la confiance dont il bénéficiait auprès d’Ignazio Abate, de ses nouveaux coéquipiers et de son nouvel environnement. « C’est un plaisir de vous parler. Franchement, tout s’est très bien passé. Avoir la confiance de l’entraîneur, de la ville et de mes coéquipiers est essentiel : tout le monde m’aide à m’adapter et à m’intégrer. Je suis vraiment heureux et honoré de représenter ce club, et j’ai hâte de faire mes preuves ici. » Il ajoutait sur l’importance de cette confiance « Oui, je suis très content. Tout s’est très bien passé, notamment grâce à la confiance de l’entraîneur. J’aime beaucoup la ville et je m’y plais. Je m’intègre bien avec mes coéquipiers ici à Turin : bref, la confiance est primordiale. » Quelques heures plus tard, le Torino s’est incliné face à la Roma et Perri n’a pas réussi à rassurer davantage. Après tous les rebondissements de l’été, l’OM peut regarder la situation avec un certain soulagement. Le gardien était très convoité, le Torino a bataillé pour l’obtenir et Marseille avait longtemps semblé avoir raté une belle opportunité. Mais au regard de ses premières sorties italiennes, le club phocéen pourrait finalement avoir fait l’économie d’un problème plutôt que d’avoir manqué une solution.