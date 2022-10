Mauricio Pochettino a enfin un banc qui s'offre à lui

La suite après cette publicité

Mauricio Pochettino veut avancer. Cet été, le technicien argentin a été remercié par le Paris Saint-Germain à l'issue de la saison 2021-22. Il était revenu sur ce choix au début du mois d'août. «Je suis calme, j'accepte les circonstances que nous avons dû vivre. Tout s'est terminé assez tard. Nous avons signé la résiliation du contrat un jour avant le début de la pré-saison, entre le 3 et le 4 juillet, et il est clair que c'est difficile en ce moment parce que tous les projets sont fermés pour moi.» Pourtant, Pochettino a été approché par plusieurs écuries ces derniers mois.

Malgré un passage globalement décevant au sein de la capitale française, il bénéficie toujours d'une belle cote. Il faut dire qu'avant cela, il a fait des choses intéressantes notamment à Southampton et Tottenham. Ce qu'on n'a pas oublié en Angleterre. Un pays qu'il aurait pu regagner cet été puisqu'il était en lice pour prendre le banc de Manchester United. Longtemps favori, Pochettino a payé ses mauvais résultats à Paris et a finalement été devancé par Erik ten Hag. L'Argentin a également été lié à d'autres clubs.

Un club de Premier League est sur le coup

Son nom a été cité du côté de Séville, où Julen Lopetegui était en mauvaise posture. C'est finalement Jorge Sampaoli qui a pris le relais. En France, Nice a tâté le terrain après le début de saison difficile de Lucien Favre. Mais Pochettino a refusé, lui qui attend un club d'un calibre supérieur. Cela aurait pu être Chelsea, qui cherchait un remplaçant à Thomas Tuchel. Mais c'est finalement Graham Potter qui a eu le poste. Dernièrement, l'ancien coach du PSG a été placé dans la liste des potentiels successeurs de Gareth Southgate à la tête de l'équipe nationale d'Angleterre.

Un poste prestigieux et qui pourrait donc correspondre à ce que recherche Pochettino. Ce mardi, l'entraîneur, dont le nom a aussi été cité à la Juventus, est courtisé par un club. Selon The Sun et le Daily Mail, Aston Villa a fait de lui sa priorité en cas de départ de Steven Gerrard, menacé après un début de saison loin d'être à la hauteur des attentes (16e de Premier League, 2 victoires, 3 nuls et 5 défaites). Et si les Villans ont démenti le fait que Gerrard est sur la sellette, Pochettino est bien la cible n°1 du club anglais qui voit en lui l'homme parfait pour l'aider à atteindre ses objectifs. Affaire à suivre...