Edf : la réaction laconique de Thierry Henry sur Zinédine Zidane

Thierry Henry n’a pas souhaité s’étendre sur l’arrivée de Zinédine Zidane à la tête de l’équipe de France. Interrogé par le quotidien espagnol AS sur la nouvelle ère qui s’ouvre chez les Bleus sous les ordres de l’ancien entraîneur du Real Madrid, l’ancien international français a livré une réponse particulièrement courte : « Ce n’est pas mon problème. Je lui souhaite le meilleur. » Une réaction laconique de la part de l’ancien sélectionneur des Espoirs, qui n’a donné aucune analyse supplémentaire sur les débuts de Zidane.

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Henry s’exprimait dans le cadre d’un entretien consacré notamment à ses nouvelles fonctions chez On, la marque sportive suisse dont il est devenu directeur du football. L’ancien attaquant d’Arsenal participe à la stratégie de la société en matière d’innovation et de développement durable, avec Kylian Mbappé comme nouvelle figure du projet. Mais lorsqu’il a été question de la sélection française et de son nouveau sélectionneur, Henry a préféré rester à distance du sujet et simplement souhaiter bonne chance à son ancien coéquipier chez les Bleus.