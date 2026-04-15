Antoine Griezmann continue de choquer tout le monde

Et si Antoine Griezmann vivait une Last Dance parfaite avec l’Atlético de Madrid ? L’attaquant français vit ses dernières semaines en tant que joueur colchonero, et elles s’annoncent palpitantes. Dès ce week-end, il aura l’opportunité de remporter son premier titre avec l’Atlético depuis le doublé Europa League-Supercoupe d’Europe de 2018, puisque les Madrilènes vont défier la Real Sociedad en finale de Copa del Rey dès ce samedi. Puis, en Ligue des Champions, l’équipe de Diego Simeone disputera les demi-finales contre le vainqueur du duel entre le Sporting et Arsenal, et n’est donc qu’à trois matchs de remporter ce titre qu’elle n’a encore jamais gagné.

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Et pour espérer conclure cette saison sur un doublé, l’Atlético de Madrid peut justement compter sur un grand Griezmann. Le Mâconnais, qui semblait plutôt destiné à un rôle de joker offensif pour cette saison, s’est finalement affirmé comme un titulaire indiscutable dans les grands matchs de cette deuxième partie de saison pour Diego Simeone, commençant les deux duels contre le Barça et ceux de Liga et Supercoupe contre les Catalans, les deux chocs contre Tottenham ou encore le dernier derby madrilène. Et ce, à base de grosses prestations. Mardi soir encore, le numéro 7 a brillé dans le jeu.

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Griezmann est en feu

Il a notamment lancé à merveille Marcos Llorente sur le seul but colchonero, œuvre d’Ademola Lookman. Le Français a ainsi exhibé à merveille ses qualités de playmaker, redescendant au milieu de terrain pour offrir un ballon en profondeur parfait à l’Espagnol. Il a été à l’origine de la plupart des situations intéressantes de son équipe, tout en se donnant énormément en défense. Ce qui lui a valu un joli 7/10 dans les notes du journal Marca par exemple. Thierry Henry a aussi tenu à lui rendre hommage sur CBS : « Antoine, merci pour tout ce que tu as fait pour le football français, pour l’équipe de France, et tout simplement pour le football. Tu m’as régalé. Termine bien avec l’Atlético et bonne chance à Orlando. Et si tu as besoin de quelque chose, je connais la MLS ».

« Un joueur énorme », résume de son côté le journal AS. Un apport sur le terrain qui ne se mesure pas forcément en statistiques, mais dont tout le monde est conscient à Madrid, où le Français a repris la vedette à des joueurs comme Julian Alvarez. Et surtout, on voit un Grizi qui s’amuse et se régale. Lors des célébrations de l’Atlético au coup de sifflet final, il était clairement le joueur le plus heureux - ou en tout cas le plus démonstratif - sur la pelouse. Espérons pour lui que cette fin de saison soit ponctuée de nouvelles célébrations !