Luis Enrique serait la nouvelle priorité du PSG

Plus la fin de saison approche, et moins l’avenir de Christophe Galtier est assuré à la tête du PSG. Le Français risque de vivre ses deux derniers matchs sur le banc de touche, malgré le titre de champion de France qui lui tend les bras. Après le coup de sifflet final de cette saison, il sera temps de trancher pour la direction parisienne. D’après nos informations, Nasser Al-Khelaïfi a pris les choses en main et a fait de José Mourinho et de Thiago Motta ses deux priorités.

Le Portugais semble arriver en bout de piste du côté de la Roma où des frictions existent avec la direction. La porte serait ouverte selon la presse italienne, tandis que pour l’actuel coach de Bologne, d’autres clubs sont interessés, dont la Juventus. Le PSG prospecte à tout-va et a même contacté Abel Ferreira, en poste du côté de Palmeiras. Visiblement, aucune décision n’a encore été prise puisqu’un nouveau nom vient d’entrer dans la danse, et pas des moindres.

Luis Enrique priorité du PSG ?

D’après les informations publiées par Le Parisien ce jeudi, Luis Enrique serait une piste de plus en plus travaillée par la direction francilienne. Le quotidien va même loin dans ses affirmations quand il dévoile que l’Espagnol «figure en tête de liste, en compagnie de deux autres pistes, pour devenir l’entraîneur du PSG la saison prochaine.» L’ancien sélectionneur de la Roja réunit beaucoup de critères : expérience du haut niveau, culture des grands clubs, palmarès fourni en plus d’avoir l’avantage d’être libre.

Il a notamment remporté la Ligue des Champions avec le Barça de Messi et Neymar en 2015 avant de prendre les rênes de la sélection. Éliminé dès les 8es du dernier Mondial, Enrique a été annoncé du côté de Chelsea après l’éviction de Graham Potter. Frank Lampard a finalement assuré l’intérim avant de laisser la place à Mauricio Pochettino la saison prochaine. Attention tout de même car le coach de 53 ans est courtisé ailleurs, du côté de Naples par exemple où Spalletti risque de partir.