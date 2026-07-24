Ça s’agite pour Mady Camara

L’aventure entre Mady Camara et le PAOK Salonique s’apprête à prendre un nouveau tournant. Le club grec souhaitait ardemment prolonger son milieu de terrain après une première saison très aboutie, mais face au refus du joueur, la direction a pris la décision de le placer sur le marché. À un an de la fin de son contrat et disposant d’un salaire important, l’international guinéen de 29 ans bénéficiera d’un bon de sortie à un prix de départ raisonnable. Une belle affaire pour ce profil complet : véritable numéro 8 capable de jouer les sentinelles, l’ancien joueur de l’AS Roma séduit par sa qualité de distribution, son jeu de tête et sa lourde frappe de balle, le tout couplé à une solide expérience européenne (300 matches sous les couleurs de l’Olympiakos et du PAOK dont 80 matches de Coupe d’Europe).

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🚨🇬🇷 #PAOK |



🇬🇳 Refusant de prolonger, le milieu guinéen Mady Camara a été placé sur le marché par le PAOK



🔥 En pleine forme et fort d'une énorme expérience (80 matchs de Coupe d'Europe), ce profil très complet a déjà recalé Cruzeiro 🇧🇷



🎯Getafe, le Rayo Vallecano 🇪🇸,… pic.twitter.com/onCYX78rWU — Sébastien Denis (@sebnonda) July 24, 2026

Déjà très affûté physiquement, en témoigne son récent doublé face à Westerlo en amical, le joueur est actuellement tourné vers la seconde manche de la confrontation contre le Dynamo Kiev comptant pour les qualifications de la Ligue Europa. En coulisses, les prétendants commencent à s’agiter. Si le joueur a déjà balayé une proposition venue du Brésil (Cruzeiro), il garde une belle cote sur le Vieux Continent. Des écuries espagnoles comme Getafe et le Rayo Vallecano sont venues aux renseignements, tout comme Fribourg et Mayence du côté de la Bundesliga. Les prochaines semaines s’annoncent animées pour le milieu de 29 ans.