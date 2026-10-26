Ballon d’Or : Khvicha Kvaratskhelia ne sera pas présent

Khvicha Kvaratskhelia ne se rendra pas à Londres pour la 70e cérémonie du Ballon d’Or France Football, rapporte L’Équipe. La présence de l’international géorgien était restée en suspens ces derniers jours, après sa terrible blessure au genou contractée face au FC Barcelone en Ligue des Champions (4-2), mardi dernier. La programmation de son opération prévue à Doha (Qatar) l’empêche de se rendre en Angleterre.

La suite après cette publicité

Blessé à l’ischio, Ousmane Dembélé devrait lui se rendre dans la capitale britannique, ce lundi soir. Le lauréat de l’édition 2025 sera accompagné par ses proches. Touché à la cuisse contre le Barça, Marquinhos a opté pour le Parc des Princes et le choc entre le PSG et l’OL, en clôture de la 8e journée de Ligue 1. Enfin, le président parisien, Nasser Al-Khelaïfi, n’a pas encore confirmé sa présence pour la cérémonie du Ballon d’Or.