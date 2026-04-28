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Ligue des Champions

PSG : Désiré Doué s’offre un record en C1

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia @Maxppp
PSG 5-4 Bayern Munich

Désiré Doué n’a pas été le meilleur joueur du Paris Saint-Germain lors de la demi-finale aller de Ligue des Champions face au Bayern Munich (5-4), mais l’international tricolore a tout de même signer deux passes décisives.

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Désiré Doué est impliqué dans 13 buts en phase à élimination directe de Ligue des Champions (7 buts, 6 passes décisives), soit un record pour un joueur dans la compétition avant l'âge de 21 ans. #PSGBAY
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Au total, l’ancien Rennais est désormais impliqué dans 13 buts lors des matches de Ligue des Champions à élimination directe (7 buts, 6 passes décisives). Ce qui est un record en C1 pour un joueur de moins de 21 ans.

Pub. le - MAJ le
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