Victor Moses va quitter Chelsea

Transféré de Wigan à Chelsea en 2012, Victor Moses a passé plus de temps en dehors de Londres que sur les pelouses d'Angleterre avec le maillot des Blues. Des prêts à Liverpool, Stoke City, West Ham, Fenerbahçe et plus récemment à l'Inter lui ont permis de jouer au football, ce qui n'était pas dans les plans de Chelsea depuis le départ d'Antonio Conte, qui n'avait pas hésité à la relancer lors de la saison 2016/2017.

L'international nigérian de 29 ans était proche de signer définitivement à l'Inter cet été, mais l'arrivée d'Achraf Hakimi a modifié les plans des Nerazzurri et le milieu de formation, reconverti piston ou latéral droit, est rentré à Chelsea, où il est sous contrat jusqu'en 2021. La presse italienne révèle aujourd'hui que le joueur formé à Palace est prêt à quitter Chelsea. La fenêtre des transferts étant toujours ouverte en Russie, il va rejoindre le Spartak Moscou en prêt. Un prêt qui devrait donc aller jusqu'au terme de son contrat.