Clément Turpin se fait dézinguer sur les réseaux

Après l’élimination du Barça sur la pelouse de l’Atlético en quart de finale de la Ligue des Champions malgré le succès des Catalans (1-2), c’est l’arbitre de la rencontre Clément Turpin qui est la risée des réseaux sociaux. Critiqué pour ses décisions jugées douteuses par les fans des Catalans, l’arbitrage n’a pas fini d’être passé au crible en Espagne.