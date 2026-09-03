PSG : Luis Enrique affiche ses ambitions en Ligue des Champions !

C’est un sujet qui revient désormais régulièrement en conférence de presse au moment d’évoquer la Ligue des Champions. Est-ce que le PSG ambitionne de remporter une 3e Ligue des Champions de suite ? Difficile de répondre non quand on est Luis Enrique. Encore interrogé sur les ambitions parisiennes, mais aussi le tirage au sort des Parisiens, le coach espagnol a été très clair.

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« Une troisième Ligue des Champions ? On n’a même pas encore démarré la compétition. Les objectifs sont clairs, je l’ai déjà dit. Je veux gagner des trophées importants et il n’y a pas plus important que gagner la C1. On est convaincus qu’on peut le faire, les supporters aussi, mais ça ne sera pas facile. En tant qu’entraîneur, tu dois faire l’équilibre. Quand il y a trop d’énergie positive, tu dois calmer. On n’a pas encore joué contre Bratislava, on doit jouer mieux et gagner le match demain. Le tirage de la Ligue des Champions ? Apparemment, plus facile que l’année dernière car c’était impossible de faire plus dur. On est habitués à ce type de tirage. Il faudra s’améliorer pour être dans les 8 premiers car c’est notre objectif. Mais on sait que les 2 dernières années, ce n’était pas facile. Cette année, ce sera difficile. »