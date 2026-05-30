Ezequiel Lavezzi : « le PSG a gagné le respect que nous recherchions dès le premier jour »

L’ancien attaquant du PSG, Ezequiel Lavezzi, s’est confié dans un entretien accordé à 90min, et l’Argentin de 41 ans a été plutôt élogieux envers le club de la capitale. « Il y a eu énormément de changements, et dans le bon sens. Nous avons posé les premières pierres de ce grand PSG que nous voyons aujourd’hui. À notre époque, il y avait une immense impatience. Beaucoup pensaient qu’il suffisait d’investir de l’argent, de construire une équipe du jour au lendemain et de gagner la Ligue des Champions. Mais dans le football, il faut du temps pour bâtir l’identité d’un grand club européen. Aujourd’hui, je vois un PSG installé dans l’élite mondiale. Le club dispute des finales, joue les premiers rôles chaque saison. Il a énormément mûri sur le plan institutionnel et a gagné le respect que nous recherchions dès le premier jour », a expliqué l’ancien joueur de Naples.

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Il a également ajouté avant la finale : « la tactique est évidemment très importante à ce niveau, mais dans une finale, ce sont souvent les petits détails qui font la différence. Le talent individuel compte énormément, tout comme la capacité à gérer la pression. Ce sont des matches où la tension est maximale. L’équipe qui saura le mieux contrôler ses émotions et frapper au bon moment aura de grandes chances de l’emporter. Je suis convaincu que les joueurs du PSG aborderont cette rencontre avec le cœur chaud et la tête froide ». Réponse ce soir à 18h.