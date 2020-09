Liga : l'Atlético cale à Huesca, Villarreal repart de l'avant

Trois jours après avoir éparpillé Grenade aux quatre coins du Wanda Metropolitano (6-1), l'Atlético Madrid se déplaçait à l'Estadio El Alcoraz pour y défier Huesca à l'occasion de la quatrième journée de Liga. De son côté, Villarreal voulait reprendre ses esprits après la claque reçue sur la pelouse du Barça (4-0). Une mission bien entamée par la sous-marin jaune qui ouvrait la marque peu avant le quart d'heure de jeu, Paco Alcacer venant couper au premier poteau un centre délivré couloir droit par Mario Gaspar (1-0, 13e). C'était sans compter sur la toile de Sergio Asenjo, qui laissait filer sans résistance Edgar Mendez au but (1-1, 36e). Avant la pause, Mario Gaspar, fauché dans la surface de réparation, obtenait un penalty après vérification de la VAR. La sentence tombait et Gerard Moreno remettait les siens devant d'un plat du pied (2-1, 44e). Au retour des vestiaires, Paco Alcacer donnait ensuite de l'air à Villarreal en reprenant au second poteau un lob renvoyé par la barre transversale de Moreno (3-1, 67e).

La suite après cette publicité

À Huesca, l'Atlético peinait, lui, à retrouver son efficacité aperçue face à Grenade et Luis Suarez cédait sa place à Diego Costa à la 62e minute de jeu. Marcos Llorente (49e), Joao Felix (66e) et Koke (80e) s'offraient de belles opportunités, mais manquaient de lucidité. Villarreal réalise donc la bonne opération en montant provisoirement sur le podium, pas l'Atlético qui reste 8e, Alavès est 19e, Huesca 16e.

Les résultats des matches de 19 heures :

Huesca 0 - 0 Atlético

Villarreal 3 - 1 Alavès : Paco Alcacer (13e, 67e) pour Villarreal ; Edgar Mendez (36e) pour Alavès.

Le classement complet de la Liga