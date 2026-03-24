Real Madrid : Dean Huijsen fait son autocritique

Les très bons débuts de Dean Huijsen (20 ans) au Real Madrid sont déjà de l’histoire ancienne. D’abord encensé à son arrivée pour la maturité de sa personnalité et de son jeu, le défenseur connaît un creux qui dure depuis l’automne maintenant. Il n’est pas non plus aidé par un collectif madrilène qui a eu du mal à se trouver et un changement d’entraîneur, mais l’ancien joueur de Bournemouth reconnaît avoir sa part de responsabilité lors d’un événement promotionnel organisé par la fédération espagnole de football.

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«Je suis très fier d’être ici, c’est un honneur de représenter mon pays. Je pense avoir traversé une période où je n’ai pas été à la hauteur de mon potentiel, mais je suis en train de retrouver mon niveau. Nous progressons bien en tant qu’équipe, assure l’international espagnol, dont la place en sélection était même remise en question dans les médias locaux. C’est pour cela que je travaille chaque jour, pour être ici, ce qui est un honneur. La presse doit bien trouver des sujets et parler de quelque chose, mai je n’interfère pas avec votre travail».