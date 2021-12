OM : Jorge Sampaoli donne des nouvelles de Valentin Rongier

La suite après cette publicité

Présent aux côtés de Leonardo Balerdi, Jorge Sampaoli se trouvait, ce vendredi, en conférence de presse avant la rencontre, prévue ce dimanche, entre l'Olympique de Marseille et Chauvigny comptant pour les seizièmes de finale de la coupe de France.

L'occasion pour le coach argentin de faire le point sur son effectif et notamment de revenir sur le cas Valentin Rongier, blessé au pied et incertain pour ce match : «il ne s’est pas entraîné hier non plus. Il a une gêne au pied avec laquelle il est revenu de vacances. On va attendre et voir s’il est un peu mieux demain pour savoir s’il est disponible pour ce match», a ainsi déclaré l'entraîneur marseillais.