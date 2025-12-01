Coups, crachats, insultes…les coulisses de la confrontation violente entre les joueurs de Nice et leurs supporters

Depuis quelques semaines, l’OGC Nice traverse une période de crise sportive sans précédent. Malgré un effectif taillé pour se battre pour les places européennes, les Aiglons sont à la peine au classement avec une dixième place inquiétante. Bons derniers de Ligue Europa avec un zéro pointé en cinq journées, les Azuréens sont surtout dans une période de doute qui s’éternise. Lors des six derniers matches toutes compétitions confondues, le Gym s’est incliné et a montré un visage alarmant. En parallèle, la tension monte depuis des semaines avec les déclarations de plus en plus lunaires de Franck Haise sur son avenir en Côte d’Azur.

Toujours plus proche d’un départ au gré des déclarations et des déconvenues sportives, le coach de 54 ans n’est pas satisfait de son groupe et n’hésite pas à le faire savoir. En parallèle, le groupe connaît une grosse période de turbulences. Outre le doute qu’engendre de telles désillusions sportives, la tension monte chaque jour un peu plus avec les supporters. Après la nouvelle défaite cuisante sur la pelouse de Lorient ce dimanche (3-1), une séquence a montré Sofiane Diop en train de se justifier devant des fans mécontents au cours d’un échange tendu. Mais le pire s’est assurément produit à Nice, après le retour des joueurs de leur voyage en Bretagne.

Les supporters de l’OGC Nice ont frappé Jérémie Boga et Terem Moffi

En effet, après leur arrivée à l’aéroport dans une ambiance moribonde après cette série de mauvais résultats, les joueurs niçois ont été informés que 200 supporters les attendraient à leur arrivée au centre d’entraînement. Dans le car, plusieurs joueurs ont fait part de leur crainte face à cette confrontation qui pourrait être dangereuse pour eux. Ces derniers ne se sont pas trompés : dès leur arrivée au camp d’entraînement, 400 fans étaient présents. Un de ces derniers a été autorisé à entrer dans le bus pour confronter les joueurs en leur disant de descendre et les a menacés. Peu aidés par une sécurité bizarrement très docile avec les supporters, les joueurs se sont exécutés et le ton est monté avec les fans, qui ont d’abord scandé des "Haise Démission" avant de laisser l’entraîneur tranquille. C’est alors que la ligne rouge a été franchie par les supporters azuréens qui s’en sont pris à leurs joueurs verbalement et physiquement. Terem Moffi et Jérémie Boga ont été particulièrement visés : les deux attaquants ont été frappés par des coups de pied, des claques et des crachats.

Pris à partie par des dizaines de supporters, les deux joueurs ont reçu des coups par plusieurs de ces derniers. L’attaquant nigérian a réussi à s’en sortir difficilement. Signe du divorce, de nombreux supporters niçois ont déclaré sur les réseaux sociaux que les deux joueurs ne joueront plus sous le maillot des Aiglons après cet événement d’une violence inouïe. Même Florian Maurice a été frappé avant d’être évacué par la sécurité. Une situation ubuesque à laquelle n’a pas assisté Fabrice Bocquet : disposant de sa voiture à l’aéroport, le président du Gym ne s’est pas rendu au centre d’entraînement pour accompagner ses joueurs. Recherché par les supporters, son absence suscite des interrogations au club. Une situation assez lunaire alors que les joueurs niçois sont tous choqués après cette séquence surréaliste, qui devrait avoir de lourdes conséquences.