Mercato Barça : Joan Laporta y croit plus que jamais pour Erling Haaland !

À seulement 21 ans, Erling Haaland fait d'ores et déjà partie des stars incontournables de la planète football. Auteur de 19 buts et 6 passes décisives en seulement 17 matches toutes compétitions confondues, l'attaquant du Borussia Dortmund continue de marcher sur l'eau depuis le début de la saison mais pour franchir un nouveau cap dans sa carrière et ainsi poursuivre cette ascension fulgurante, nul doute que l'international norvégien (15 sélections, 12 buts) sera prochainement amené à quitter le BvB. Dans cette optique, celui qui est désiré par de nombreux cadors en Europe (Bayern Munich, PSG...) donnerait plutôt sa priorité à l'Espagne.

Dès lors, pour récupérer ce phénomène mondial qui a explosé du côté du RB Salzbourg, un combat entre le Real Madrid et le FC Barcelone s'annonce et selon les dernières informations révélées par Mundo Deportivo, le président des Catalans reste très confiant quant à l'issue de ce dossier XXL. En très bon terme avec l'agent du joueur Mino Raiola, le dirigeant barcelonais ne cesse d'user de son influence. Une complicité entre les deux hommes qui représente forcément une véritable bénédiction pour les Blaugranas dans le dossier Haaland.

Le président du Barça veut rafler la mise !

Récemment réunis lors du gala du Golden Boy où Pedri a remporté la récompense, le FC Barcelone se serait même vu accorder par Mino Raiola sa parole de faire du Norvégien un joueur du club catalan si ce dernier réuni les fonds nécessaires pour clore l'opération. Et à ce sujet, Joan Laporta ne semble pas douter. En effet, le journaliste Oriol Domènech a d'ailleurs confirmé dans l'émission "Onze" d'Esport3 que le patron barcelonais «restait très confiant» quant à la signature de Haaland, et ce malgré la situation financière délicate du club et les prétentions financières élevées du Norvégien.

En effet, alors que Bild évoquait récemment une enveloppe de 300 millions d'euros préparée par le PSG pour s'offrir Haaland, il faut rappeler que le transfert de l'ancien de Molde pourrait avoisiner les 100 millions d'euros. Un montant auquel il faudra par ailleurs ajouter les différentes commissions pour son agent Mino Raiola mais également pour son père Alf-inge, soit près de 40 millions entre les deux. Tout cela sans parler bien évidemment des quelques 30 millions d'euros nets par saison que devrait demander l'actuel buteur du BvB. Des sommes étourdissantes qui ne semblent, en tout cas, pas faire chavirer Joan Laporta, bien décidé à rafler la mise et ainsi s'offrir un joueur capable de révolutionner l'histoire du club.