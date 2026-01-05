Le Havre : un départ se précise cet hiver

Le mercato hivernal est lancé depuis cinq jours et les clubs de Ligue 1 commencent à s’activer pour faire leurs premiers mouvements de l’hiver. Du côté du Havre, ça s’active également dans le sens des départs. A en croire les informations de VI, média néerlandais, Younes Namli se dirige vers un départ de la Normandie.

Arrivé cet été pour une saison en provenance du PEC Zwolle, l’ailier de 31 ans n’a été titulaire qu’à deux reprises sous les ordres de Didier Digard. Loin d’avoir été convaincant, le joueur devrait retourner dans sa terre natale et reporter les couleurs du PEC Zwolle dès cet hiver selon VI.