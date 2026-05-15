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Ligue 1

OM : Habib Beye n’a aucun regret

Par Josué Cassé
1 min.
Marseille Rennes
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Interrogé sur son départ de Rennes, ce vendredi, avant de retrouver son ancien club pour le dernier match de la saison de l’OM, Habib Beye a assuré n’avoir aucun regret malgré son expérience, jusqu’alors, très chaotique sur le banc phocéen. «Ce n’est pas une blessure. Vous allez peut-être le prendre pour un discours cliché. Mais je suis vraiment privilégié dans ce que je fais», a tout d’abord affirmé le technicien marseillais.

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Avant d’ajouter : «il y a cinq ans, j’entraînais en National. Aujourd’hui, je suis entraîneur de l’OM. Entre-temps, je suis passé par le Stade Rennais. Il n’y a pas de revanche. Je dois finir l’histoire de cette saison sur une bonne sortie. Dimanche, je serai l’entraîneur de l’OM avec la volonté de laisser Marseille, sur cette saison-là, en Coupe d’Europe. Il n’y a pas de revanche, de regrets. J’ai vécu mon histoire avec Rennes, je vis aujourd’hui mon histoire avec l’OM».

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