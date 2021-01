Quel avenir pour la Coupe de France 2021 ?

La Coupe de France aura t-elle bien lieu cette saison ? Il y a quelques semaines, un nouveau format avait été mis en place pour permettre à la compétition de se dérouler normalement, en dépit de la situation sanitaire. Malgré tout, il y a un hic. Alors que les professionnels ont repris la compétition, les clubs amateurs, eux, ne peuvent même pas s'entrainer. L'Équipe révèle aujourd'hui qu'une idée traverserait l'esprit des dirigeants de la FFF : autoriser les clubs amateurs à reprendre l'entrainement pour pouvoir préparer leurs matches de Coupe de France.

Une idée qui irait dans le sens du nouveau format, instauré en décembre. Pour le moment, la fédération se concentre sur le sort des clubs professionnels. Jeudi, se déroulera le tirage au sort des clubs pros, masculins et féminins. Comme le nouveau format le prévoit, les clubs amateurs s'affronteront entre eux, avant que les meilleurs d'entre eux ne rejoignent les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. Alors que la FFF prévoyait une reprise des championnats amateurs en mars prochain, l'organisation devrait changer pour permettre à la CDF de se disputer dans des conditions optimales, et pour offrir aux joueurs des clubs amateurs la possibilité d'être physiquement prêts pour l'occasion.