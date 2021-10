Bataille entre Liverpool et Manchester United pour Kalvin Phillips

Révélation du Leeds de Marcelo Bielsa, mais également très performant avec les Three Lions lors de l’Euro 2020, Kalvin Phillips a la cote en Angleterre. D’après le Daily Star, une bataille entre deux cadors de Premier League se prépare afin de s’attacher ses services. En effet, Manchester United et Liverpool seraient intéressés et pourraient passer à l’action lors du prochain mercato estival.

Sous contrat jusqu’en juin 2024, le milieu de terrain de 25 ans est bien à Leeds, club qu’il supporte depuis son enfance. Il était déjà l’objet de convoitises l’été dernier, mais « son souhait n’a jamais été de partir, c’était d’être récompensé, de rester et de jouer pour l’équipe qu’il supporte depuis qu’il est enfant », avait déclaré son agent, Kevin Sharp.