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Premier League

Crystal Palace : Pierre Sage a écarté Axel Disasi contre Hoffenheim à cause d’un retard

Par Jordan Pardon
1 min.
diSASI @Maxppp

Hier après le match nul concédé par son équipe face à Hoffenheim en Ligue Europa (1-1), Pierre Sage s’était montré évasif sur son choix d’écarter Axel Disasi : «c’est une décision que j’ai prise cet après-midi (jeudi). C’est une décision interne, je ne veux pas la commenter. C’est agréable d’avoir la même question mais j’ai dit que je ne voulais pas commenter», s’était contenté l’ancien coach de Lens.

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Selon nos informations, l’international tricolore est arrivé en retard à une causerie ces derniers jours. En interne, les différents acteurs ont ainsi pris la décision de l’écarter le temps d’un match. Il pourrait donc effectuer son retour dans le groupe pour la réception de Liverpool ce dimanche.

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