AS Monaco - PSG : les compositions officielles

La 23e journée de Ligue 1 se poursuit ce samedi avec un alléchant choc entre l’AS Monaco et le Paris Saint-Germain. A domicile, les Asémistes optent pour un 4-4-2 avec Alexander Nübel dans les cages derrière Ruben Aguilar, Axel Disasi, Guillermo Maripan et Caio Henrique. Le double pivot est assuré par Youssouf Fofana et Mohamed Camara alors que Krépin Diatta et Aleksandr Golovin prennent les couloirs. Enfin, Wissam Ben Yedder et Eliesse Ben Seghir sont associés en attaque.

De son côté, le club francilien s’articule dans un 4-3-1-2 avec Gianluigi Donnarumma comme dernier rempart. Devant lui Timothée Pembélé, Marquinhos, El Chadaille Bitshiabu et Juan Bernat forment la défense. Warren Zaïre-Emery, Danilo Pereira et Carlos Soler se retrouvent dans l’entrejeu. Enfin, Vitinha est situé en soutien de Neymar et Hugo Ekitike.

Les compositions

AS Monaco : Nübel - Aguilar, Disasi, Maripan, Henrique - Diatta, Fofana, Camara, Golovin - Ben Yedder, Ben Seghir

Paris Saint-Germain : Donnarumma - Pembélé, Marquinhos, Bitshiabu, Bernat - Zaïre-Emery, Danilo, Soler - Vitinha - Ekitike, Neymar

