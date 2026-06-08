Thierry Henry dénonce une fake news sur Kylian Mbappé

C’est l’une des vidéos qui a fait beaucoup parler ces derniers temps sur les réseaux sociaux. Une vidéo dans laquelle Kylian Mbappé et N’Golo Kanté ne se serrent pas la main. Aussitôt, de nombreuses rumeurs ont fleuri et une déclaration très critique à l’égard de Mbappé a été créditée au nom de Thierry Henry. Sauf que le champion du monde 98 n’a jamais prononcé ces mots et a donc été victime d’une fake news. Suffisant pour qu’il poste un démenti sur Instagram.

La suite après cette publicité

🚨 Excl: Thierry Henry has clarified via Instagram that he did not make the comments circulating about Kylian Mbappé.



The Arsenal legend urged people to disregard the false reports and misinformation being shared online. 📱❌ #FIFAWorldCup pic.twitter.com/RXtFHmIA8r — Arsenal Radar (@ArsenalRadar) June 6, 2026

«S’il vous plaît, pouvez-vous arrêter de croire tout ce que vous voyez sur Internet. Je suis à Los Angeles, en train de préparer la Coupe du Monde. Je n’ai pas parlé de Kylian Mbappé, je ne sais même pas ce qui est arrivé. Les gens aiment faire des histoires. Ce n’est pas la première fois. Une fois, c’était sur Bayern-PSG, une autre sur la FIFA et encore une autre sur je ne sais quoi. Les gens créent des histoires, les gars, arrêtez de croire ce que vous voyez sur Internet. Je n’ai parlé de rien récemment et spécialement sur Kylian Mbappé. Je te souhaite le meilleur Kylian et allez les Bleus», a-t-il confié. Fin de la polémique.