OM : Igor Paixao encense Keyliane Abdallah

Au terme d’un mercato estival mouvementé marqué par des approches de clubs de Premier League, Igor Paixão a fait le choix de la loyauté en restant à l’Olympique de Marseille. Malgré les vagues de départs et l’impossibilité pour le club phocéen d’enregistrer de nouvelles recrues pour renforcer son effectif, l’ailier brésilien a réaffirmé son attachement au projet olympien et sa volonté de porter le groupe vers le haut au micro de *Canal+*

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Lors de cet entretien, l’ailier brésilien en a profité pour encenser Keyliane Abdallah, qui pointe le bout de son nez sur la Canebière : «beaucoup de bons joueurs sont partis, aucun n’est arrivé, mais on a confiance en notre groupe. Il y a des jeunes qui montent pour nous aider aussi. Keyliane (Abdallah) a fait de bonnes entrées en jeu. Il a fait de bons matches, on a confiance en lui, l’entraîneur et le staff aussi.»