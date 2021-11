OL : Peter Bosz déçu de ses joueurs malgré la victoire à Montpellier

Interrogé après le succès sur le terrain de Montpellier (1-0), l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais Peter Bosz n'a pas été totalement satisfait de la prestation des siens : «très content de la victoire... surtout parce qu'on a mal joué. On n'était pas bien. On a dominé le match, on a beaucoup eu le ballon, mais le tempo était très faible. Sur la meilleure pelouse que j'ai vue depuis que je suis là, il faut mieux jouer, vite passer le ballon, changer de côté quand il y a beaucoup d'espace... On ne l'a pas bien fait. Mais au final, très content de la victoire parce qu'on a joué de bien meilleurs matchs que ce soir sans gagner.»

Le technicien néerlandais déplore le manque d'occasions durant la rencontre, et ce malgré la possession dominante de ses joueurs : «quand on a le ballon, on peut mieux faire parce qu'on a de bons joueurs! On l'a déjà fait cette saison. On a marqué un beau but, on a aussi une grosse occasion en deuxième période. Mais on doit avoir beaucoup plus de grosses occasions avec les qualités qu'on a.» Avec cette victoire, l'OL remonte à la 7e place du championnat, à seulement trois points du top 5.

