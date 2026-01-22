CAN 2025, Maroc : Hervé Renard n’a pas compris la panenka de Brahim Diaz

Actuel sélectionneur de l’Arabie saoudite, Hervé Renard est un fervent amoureux du football africain. Le Français de 57 ans a entraîné plusieurs pays africains (Zambie, Angola, Côte d’Ivoire, Maroc) et a indiqué n’avoir raté aucun match de la CAN 2025. L’occasion pour l’ancien coach des Lions de l’Atlas de confier également qu’il n’a pas compris le choix de Brahim Diaz de tenter une panenka lors du penalty décisif à la fin de la finale perdue face au Sénégal (0-1).

« Incompréhension. On a joué au football, on peut rater un penalty, ça nous est certainement tous arrivé. Mais c’est la manière. Est-ce que c’est de la désinvolture ? Un moment de stress ou un changement d’avis à la dernière seconde qui fait que l’action est ratée ? (…) Malheureusement, c’est une frappe qui va rester dans les annales, mais pas pour de bonnes raisons », a-t-il déclaré sur RMC Sport.