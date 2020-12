PSG-OL : premiers examens lundi pour Neymar

Soirée cauchemardesque pour le PSG. Après avoir chuté face à l'Olympique Lyonnais (0-1), le club parisien a également perdu Neymar sur blessure dans le temps additionnel suite à un tacle appuyé de Thiago Mendes.

Le Brésilien a quitté la pelouse sur civière en larmes. Si on craint le pire pour le numéro 10, Thomas Tuchel a déjà donné quelques indications sur le protocole à suivre pour l'international auriverde. « Il est avec le kiné et les médecins, on doit attendre les examens de demain, » a confié ainsi l'entraîneur des champions de France sur la chaîne Téléfoot. De son côté, Canal + évoque une possible grosse entorse de la cheville gauche pour Neymar. Le Paris Saint-Germain retient son souffle...