Menu Rechercher
Commenter 2
Liga

FC Barcelone : Lamine Yamal compare Gavi et Pedri à des sucettes

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Lamine Yamal à l'échauffement avec le Barça @Maxppp

Le moral est au beau fixe au FC Barcelone. Alors que la pré-saison suit son cours avec notamment une victoire en amical face à Bâle ce dimanche (5-2), le club catalan est sur le point d’enrôler définitivement João Cancelo et Rodri. Deux coups grandioses qui viennent renforcer la cohésion d’équipe entre un Cancelo qui connaît très bien la maison après deux prêts au Barça et un Rodri qui va retrouver ses amis de la sélection espagnole. Par ailleurs, tout va bien entre les champions du monde en titre.

La suite après cette publicité

Couronnés cet été de l’autre côté de la Manche, les joueurs de la Roja ont fait leur retour avec le Barça depuis plusieurs jours et certains s’étaient lancés le défi de venir avec une teinture dans les cheveux après le sacre mondial. Une promesse respectée par Gavi et Pedri qui arborent des teintures blondes pour Pedri et roses pour Gavi. L’occasion parfaite pour Lamine Yamal de les chambrer et de les surnommer "les Chupa Chups" en référence aux fameuses sucettes colorées. Une séquence hilarante qui a été partagée par le compte officiel du Barça sur les réseaux sociaux.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Barcelone
Pedri
Lamine Yamal
Gavi

En savoir plus sur

Liga Liga
Barcelone Logo Barcelone
Pedri Pedri
Lamine Yamal Lamine Yamal
Gavi Gavi
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier