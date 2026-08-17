FC Barcelone : Lamine Yamal compare Gavi et Pedri à des sucettes

Le moral est au beau fixe au FC Barcelone. Alors que la pré-saison suit son cours avec notamment une victoire en amical face à Bâle ce dimanche (5-2), le club catalan est sur le point d’enrôler définitivement João Cancelo et Rodri. Deux coups grandioses qui viennent renforcer la cohésion d’équipe entre un Cancelo qui connaît très bien la maison après deux prêts au Barça et un Rodri qui va retrouver ses amis de la sélection espagnole. Par ailleurs, tout va bien entre les champions du monde en titre.

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Lamine está disfrutando mucho con los nuevos cortes de Pedri y Gavi 🍭😂 pic.twitter.com/geEqWBmOJ6 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 17, 2026

Couronnés cet été de l’autre côté de la Manche, les joueurs de la Roja ont fait leur retour avec le Barça depuis plusieurs jours et certains s’étaient lancés le défi de venir avec une teinture dans les cheveux après le sacre mondial. Une promesse respectée par Gavi et Pedri qui arborent des teintures blondes pour Pedri et roses pour Gavi. L’occasion parfaite pour Lamine Yamal de les chambrer et de les surnommer "les Chupa Chups" en référence aux fameuses sucettes colorées. Une séquence hilarante qui a été partagée par le compte officiel du Barça sur les réseaux sociaux.