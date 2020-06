FFF : Robert Pirès soutient le projet de Luis Fernandez

Luis Fernandez est déterminé. L'ancien entraîneur du PSG veut rassembler plusieurs membres des générations 1984 et 1998 de l'équipe de France et trouver un candidat pour briguer la présidence de la FFF, dont les élections se tiendront en mars 2021. Une ambition saluée par Christophe Dugarry ces derniers jours. Un autre champion du monde 98 soutient Fernandez dans son projet, il s'agit de Robert Pirès. Dans une interview accordée au Parisien, l'ex-joueur d'Arsenal a salué l'idée de l'ancien international français.

« J'ai trouvé séduisante et guidée par le bon sens cette idée de se tourner vers d'anciens internationaux et de les unir autour d'un projet commun afin d'aider le football français. On n'a pas la prétention de le révolutionner, mais plutôt d'apporter notre expérience, notre vécu et notre passion pour servir sa cause », a-t-il indiqué. À l'instar de Christophe Dugarry, Robert Pirès regrette que trop peu d'anciens joueurs ne soient en poste dans des clubs de Ligue 1 pour les faire grandir. Un point qui différencie la France de ses voisins européens. « Quand je vois Pavel Nedved, impliqué dans l'organigramme de la Juventus Turin, en sa qualité de vice-président, je dis bravo. C'est pareil à Arsenal, où on retrouve Mikel Arteta au poste d'entraîneur et Edu à celui de directeur sportif », s'est-il justifié.