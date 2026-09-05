Juventus : Randal Kolo Muani sort du silence sur ses débuts très compliqués

Randal Kolo Muani est loin d’avoir réussi son retour à la Juventus. De nouveau installé à Turin après une première expérience convaincante, l’international français, qui a perdu sa place en Equipe de France, peine pour le moment à retrouver le rendement qui avait séduit les dirigeants et les supporters bianconeri. Ses débuts sous les ordres de Luciano Spalletti sont compliqués, avec un manque d’efficacité dans le dernier geste et plusieurs prestations qui laissent planer le doute sur sa capacité à s’imposer comme le véritable numéro 9 de la Juventus. Le technicien italien n’a d’ailleurs pas hésité à mettre la pression sur son attaquant, rappelant que son talent ne suffisait pas et qu’il devait retrouver davantage de régularité et d’efficacité devant le but. Un message forcément lourd de sens pour Kolo Muani, qui sait que son statut est désormais beaucoup moins confortable.

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Car la Juventus a également cherché une solution supplémentaire en attaque tout au long du mercato, avant de boucler l’arrivée de Nick Woltemade après avoir sondé les pistes menant de Joshua Zirkzee et Alexander Sorltoh. L’attaquant allemand, prêté par Newcastle pour la saison, vient ainsi renforcer un secteur où la concurrence est appelée à devenir importante. Kolo Muani n’est donc plus seul à porter les espoirs offensifs turinois et doit convaincre rapidement Spalletti qu’il peut être l’homme capable de faire la différence dans la surface. Après les critiques suscitées par ses premières sorties et les déclarations de son entraîneur, l’ancien Parisien a décidé de prendre la parole pour évoquer ses débuts compliqués et répondre aux interrogations qui commencent à l’entourer.

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Kolo Muani ne veut pas s’inquiéter

Dans un entretien accordé au Corriere della Sera, le natif de Bondy comprend totalement les propos de Spalletti et les critiques à son encontre. «Il a raison. Quand on se crée autant d’occasions, il faut aussi savoir les concrétiser : et après ce match, j’ai su que j’avais eu les bonnes occasions. Pour moi, le plus important, c’est de jouer. Je peux jouer ailier, avant-centre, numéro 10. J’ai aucun problème. Woltemade ? On peut jouer ensemble. Il n’y a absolument aucun souci. Je ne m’inquiète pas de ne pas avoir encore marqué : l’esprit d’équipe est excellent, l’équipe joue bien et se crée des occasions, les buts viendront. J’aime beaucoup Spalletti. Il cherche à offrir une grande variété d’options. Nous pouvons constamment permuter les positions, et nous devons être très agressifs et rapides en transition», a-t-il déclaré.

De retour dans le Piémont après un prêt décevant à Tottenham, Kolo Muani a de grandes ambition à Turin, alors que les dirigeants ont lâché 50 millions d’euros. « Ma première expérience ici a été merveilleuse : coéquipiers, staff, supporters, tout était parfait, et je me sentais comme chez moi. Ensuite, il était important de revenir et de terminer le travail qu’ils avaient commencé : ramener la Juve au sommet, le club le plus important d’Italie, un club mythique. Maintenant, on aborde les matchs un par un, étape par étape, mais je veux marquer beaucoup de buts et progresser.Je ne suis pas du genre à ressasser les pensées négatives. Je m’efforce d’oublier immédiatement mes erreurs et de me concentrer sur l’étape suivante. Comme le dit Spalletti, il faut toujours garder le contrôle. Il faut penser au présent». Après un début de saison compliqué et un compteur toujours bloqué à zéro, Randal Kolo Muani devra se réveiller et ça commencera dès dimanche soir face à l’AC Milan.