« L’atmosphère aurait été délétère dès le premier jour » : le RC Lens fracasse l’attitude de Pierre Sage !

Le retour de Pierre Sage au RC Lens semblait pourtant bien engagé. Alors que le technicien venait de quitter Crystal Palace, les Sang et Or avaient rapidement envisagé de renouer avec celui qui les avait conduits à la victoire en Coupe de France la saison passée. Mais alors que les discussions évoluaient positivement, le club artésien a finalement choisi Didier Digard pour succéder à Yannick Cahuzac. Dans un entretien accordé à La Voix du Nord, le président Joseph Oughourlian est revenu sur les raisons de cet échec et n’a pas caché son mécontentement envers l’ancien entraîneur lensois.

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Le premier point de blocage concernait les prétentions salariales de Pierre Sage. Selon le dirigeant, ses représentants réclamaient désormais 200 000 euros brut mensuels fixes, auxquels s’ajoutaient les mêmes bonus que lors de son précédent passage. Une demande jugée excessive par Oughourlian, qui rappelle que le technicien percevait initialement 100 000 euros brut par mois, avant d’atteindre 180 000 euros grâce aux primes liées aux résultats. Mais au-delà de l’aspect financier, c’est surtout l’attitude de son ancien entraîneur qui aurait déplu au président : «ce n’est pas tellement le salaire, c’est le manque de respect au club (…) Tu reviens et tu me dis que maintenant, tu vaux deux fois plus, alors que tu viens de te faire virer par Crystal Palace ? Déjà, l’attitude n’était pas bonne», a-t-il expliqué.

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Les agents de Pierre Sage ont agacé le RC Lens

L’autre élément déterminant aurait été une campagne médiatique menée par les agents de Pierre Sage. Joseph Oughourlian conteste notamment les informations faisant état de tensions entre lui et Jean-Louis Leca, ainsi que d’une intervention directe du président dans le choix du nouvel entraîneur. «Ce qui a tué le deal, c’est la campagne médiatique que ses agents ont menée (…) ils ont inventé toute une série de choses sur ce qui se passait dans notre club». Il assure que le directeur sportif a piloté l’ensemble du processus de sélection et qu’il n’est intervenu qu’à la fin. Le dirigeant affirme également n’avoir eu aucun échange direct avec Sage depuis leur rencontre à Côme, en août dernier. Selon lui, cette communication aurait contribué à installer une image de division au sein du club : «la campagne de presse que ses agents ont faite toute cette semaine a laissé des traces, les prétentions salariales aussi. Un deal avec lui était devenu quasiment impossible», a-t-il regretté.

Malgré cette rupture, Oughourlian tient toutefois à distinguer le bilan sportif de son ancien entraîneur de ces derniers événements. Il reconnaît que Pierre Sage restera un technicien important dans l’histoire du RC Lens, après une saison exceptionnelle et un trophée remporté. Mais les tensions autour des négociations auraient définitivement compromis son retour. Le président estime même que l’atmosphère aurait été « délétère dès le premier jour » si l’accord avait finalement été conclu, alors qu’il estimait que «Pierre Sage, ça semblait une évidence en début de semaine dernière». Une situation devenue, selon ses propres mots, quasiment impossible à envisager, et qui a finalement conduit les Sang et Or à se tourner vers Didier Digard.