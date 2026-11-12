Thierry Henry : « quand je regarde un match, je mets pause 250 fois »

À 49 ans, Thierry Henry reste un immense passionné de football. Consultant star de la chaîne américaine CBS, l’ancien international français (123 sélections, 51 buts) n’a jamais lâché le monde du ballon rond. Médaillé d’argent aux Jeux olympiques de Paris 2024 avec les Bleuets, l’ex-attaquant raconte que cette passion dévorante peut parfois être difficile à suivre pour ses proches.

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« Je suis un peu possédé, c’est une raison de vivre pour moi. Pour moi, le foot, c’est sérieux. On ne rigole pas avec le foot. Quand je regarde un match, je mets pause 250 fois. Il y a du monde avec moi au début, et à la mi-temps, il n’y a plus personne », a ainsi confié a confié Thierry Henry dans Kampo, la plateforme football.