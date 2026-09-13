PSG : le groupe convoqué pour le déplacement à Brest sans Illia Zabarnyi
En clôture de la 4e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain se déplace à Brest ce dimanche soir. Alors que le champion de France en titre n’a toujours pas remporté le moindre match en championnat (deux nuls et une défaite), cette rencontre apparaît déjà comme capitale pour les hommes de Luis Enrique.
Le groupe Parisien qui se déplace à Brest ! 📋#SB29PSG I @Ligue1 pic.twitter.com/qGMFrey2Gp— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 13, 2026
Ce dimanche matin, le PSG a d’ailleurs communiqué son groupe de 21 joueurs où on retrouve notamment les nouvelles recrues Godts, Akliouche ou encore Torres. A noter également les présences de Dembélé et Kvaratskhelia. Jeune gardien de 17 ans, Adam Mouak est, lui aussi, appelé par le technicien espagnol. Illia Zabarnyi et Senny Mayulu sont, en revanche, absents.
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