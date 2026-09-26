Alejandro Baldé pourrait quitter le Barça dès cet hiver

Très peu utilisé depuis le début de la saison par Hansi Flick, Alejandro Baldé traverse une période délicate au FC Barcelone. Le latéral gauche n’a disputé que 12 minutes en huit rencontres, tandis que Xavi Espart et João Cancelo sont actuellement privilégiés par l’entraîneur allemand. Une situation qui pourrait pousser l’international espagnol à réfléchir sérieusement à son avenir lors du prochain mercato hivernal, lui qui avait jusqu’ici refusé d’envisager un départ.

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D’après les informations de Mundo Deportivo, Manchester United suit notamment sa situation avec attention et avait déjà manifesté un intérêt pour le joueur cet été. Son agent, Jorge Mendes, s’était également montré rassurant après un dîner avec Joan Laporta, déclarant au sujet de Baldé : « il s’en sortira bien à l’avenir. » Si son temps de jeu n’évolue pas dans les prochaines semaines, le mois de janvier pourrait donc devenir un tournant important pour le défenseur de 22 ans.