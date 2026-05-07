Ligue Europa Conference : défait par le Rayo Vallecano, Strasbourg s’arrête aux portes de la finale !

Place à la Ligue Europa Conférence et un autre club français engagé sur la scène européenne. Quelques heures après la qualification du PSG en finale de la Ligue des Champions, le Racing Club de Strasbourg accueillait le Rayo Vallecano pour tenter de décrocher son billet pour la finale. En difficulté après leur défaite (0-1) la semaine passée, les Alsaciens s’organisaient en 4-3-3 avec Mike Penders dans les cages et un trio offensif composé de Julio Enciso, Diego Moreira et Martial Godo. En face, les Espagnols optaient, eux, pour un 4-2-3-1 où Alemao était soutenu par Isi Palazon sur le front de l’attaque.

La suite après cette publicité

Dos au mur après le revers concédé il y a quelques jours, Strasbourg se devait de réagir mais le début de match ne se passait pas comme prévu. Malmenés, les hommes de Gary O’Neil subissaient et la première grosse occasion était à mettre à l’actif des visiteurs. Après un centre venu de la droite, Alemão, entre Guéla Doué et Ismaël Doukouré dans la surface de réparation, plaçait sa tête, mais Mike Penders se détendait bien sur son côté gauche pour repousser le danger (8e). En difficulté, le RCSA ne parvenait pas à déployer son jeu et frôlait encore la correctionnelle. Après un ballon perdu par le gardien strasbourgeois, Unai Lopez tentait sa chance mais Penders se rattrapait bien (28e).

Strasbourg a raté son rendez-vous

Dominé, Strasbourg finissait logiquement par craquer… Après un corner où Penders s’interposait une première fois face à Lejeune, Alemão, opportuniste, ouvrait le score pour le Rayo (0-1, 42e). Sur la séquence suivante, Doué faisait briller Augusto Batalla (43e) mais ce sont bien les Madrilènes qui menaient à la pause. Au retour des vestiaires, Nanasi faisait son entrée en jeu mais la physionomie de cette rencontre ne changeait pas. En souffrance, Strasbourg continuait de subir les vagues madrilènes et Penders sauvait encore les siens sur une tentative d’Isi Palazon (51e). Dans la foulée, De Frutos ne cadrait pas (52e) mais confirmait la domination du Rayo. Jamais vraiment rentré dans ce match, Strasbourg éprouvait toutes les peines du monde à déstabiliser le bloc adverse.

La suite après cette publicité

Dans la dernière demi-heure, les débats devenaient de plus en plus hachés. Les fautes se multipliaient, les coups de sifflet s’enchaînaient mais le tableau d’affichage, lui, n’évoluait guère. Si Moreira et Godo tentaient de réveiller le RCSA, rien n’y faisait et les locaux manquaient toujours autant de précisions (69e). De son côté, Penders évitait lui que l’addition ne soit plus lourde (68e). Symbole d’une soirée cauchemardesque, Barco ratait lui l’immanquable alors qu’il avait l’égalisation au bout des pieds (73e). En fin de match, Strasbourg et Enciso manquaient même un penalty qui aurait pu offrir une fin de match irrespirable. Le calice jusqu’à la lie. Défait à l’aller et au retour, Strasbourg ne verra finalement pas la finale de la Ligue Europa Conférence alors que le Rayo défiera, de son côté, Crystal Palace, tombeur du Shakhtar Donetsk.