Algérie : Ibrahim Maza et Anis Hadj Moussa déclarent forfait

Titulaire et passeur décisif contre le Togo (1-0), samedi, Anis Hadj Moussa (Feyenoord) ne disputera pas le match retour à Lomé, mardi soir. La sélection masculine d’Algérie a annoncé son forfait pour la rencontre, via un communiqué, tout comme celui d’Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen). Les deux joueurs sont blessés.

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« Anis Hadj Moussa et Ibrahim Mazraoui manqueront le rassemblement de l’équipe nationale, qui se rendra aujourd’hui dans la capitale, Lomé, pour affronter le Togo lors du match prévu mardi. Les deux joueurs ont été touchés hier soir lors de la rencontre disputée au stade Ahmed-Ben-Ali de Doha, au Qatar. Les examens médicaux effectués ce dimanche matin ont confirmé leur indisponibilité pour la rencontre. Les joueurs sont absents en raison de blessures », ont indiqué les Fennecs, qui pourraient valider leur qualification pour la CAN 2027 en cas de victoire contre le Togo.